Man schiet vijf kerkgangers dood in Dagestan

In Dagestan heeft een man in een christelijke kerk vijf vrouwen doodgeschoten en zeker vier anderen verwond. Dat gebeurde in de plaats Kizliyar in Dagestan, een Zuid-Russische deelrepubliek met een grotendeels islamitische bevolking.

In een vuurgevecht met de politie kwam de schutter om het leven en raakten twee agenten gewond. Over de schutter is alleen bekendgemaakt dat hij in 1995 is geboren en in Kizliyar woonde. Hij had een jachtgeweer en een mes bij zich. In de kerk werd het einde van de winter gevierd.

Net als in buurrepubliek Tsjetsjenië plegen islamitische opstandelingen geregeld aanslagen in Dagestan. De verantwoordelijkheid voor de aanslag van vandaag is opgeëist door IS, zonder bewijs daarvoor te leveren.