Belgische regisseur maakt film over actrice Sylvia Kristel

Er komt een film over het leven van de Nederlandse actrice Sylvia Kristel, wereldberoemd door de erotische Emmanuelle-films uit de jaren 70 en 80. De Belgische regisseur Michael Roskam (Rundskop, Le Fidèle) gaat de film draaien, met actrice Sylvia Hoeks in de hoofdrol, meldt het entertainmentmagazine Variety.

De Belgische auteur Dimitri Verhulst schrijft het scenario. De film zoomt in op Kristels carrière en privéleven in de jaren 70 en 80, toen ze internationale triomfen vierde met Emmanuelle, terwijl ze een tumultueus privéleven leidde.

Kristel had een jarenlange relatie met de Belgische schrijver Hugo Claus. Toen die verhouding in 1978 stukliep, volgden vele andere affaires. De actrice overleed in december 2012 op 60-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

De film van Roskam wordt opgenomen in Nederland, België, Frankrijk en de VS. De Nederlandse Hoeks, die de rol van Kristel gaat vertolken, brak internationaal door met haar rol in Blade Runner 2049. De titel van de film over Kristel is nog niet bekend.