Erdogan wil Duitsland bezoeken zodra er nieuwe regering is

De Turkse president Erdogan wil naar Duitsland komen, zodra de nieuwe bondsregering is aangetreden. Premier Yildirim heeft dat aan de Duitse pers laten weten in München, waar hij een grote internationale veiligheidsconferentie bijwoont. Ook verwacht Yildirim dat bondskanselier Merkel in de komende maanden naar Ankara reist en dat de ministers van Buitenlandse Zaken elkaar geregeld treffen.

Yildirim ziet weer mogelijkheden voor wederzijdse toenadering nu de Turks-Duitse journalist Deniz Yücel vrijdag door de Turkse justitie is vrijgelaten. De vastzetting van Yücel, die een jaar lang in een Turkse cel zat vanwege het "verspreiden van terroristische propaganda", was een grote splijtzwam in de betrekkingen met Duitsland. Yücel heeft inmiddels het land verlaten.

Landgenoten toespreken

Yildirim zei zich ook te kunnen voorstellen dat Erdogan, als hij in Duitsland is, zijn landgenoten zal toespreken. Ook andere Turkse politici zouden weer naar Duitsland willen komen om de banden met de grote Turkse gemeenschap daar aan te halen.

Een verbod op bezoeken van Turkse politici aan Duitsland en Nederland om daar politieke toespraken te houden voor hun landgenoten was vorig jaar aanleiding tot felle botsingen met Turkije.

President Erdogan betichtte de twee landen ervan "nazimethoden" te gebruiken om de Turken te weren. Maar volgens Yildirim hoeft Duitsland nu niet bezorgd te zijn over de contacten tussen Turkse politici en Turkse Duitsers.

Tanks bouwen

De premier hoopt dat Duitsland nauw met Turkije wil samenwerken op defensiegebied om een nieuwe tank te bouwen. Beide landen zouden daarvan profiteren, zei Yildirim die erop wees dat Duitsland de machines kan leveren die nodig zijn om de tanks te maken.

Het Turkse leger maakt nu al gebruik van Duitse Leopard 2-tanks in de omstreden campagne tegen Syrische Koerden in Afrin. In Duitsland is daar fel tegen geprotesteerd.

Poging tot verzoening

In tegenstelling tot Duitsland heeft Nederland nog steeds een gespannen relatie met Turkije. Begin deze maand trok Nederland officieel zijn ambassadeur terug uit Turkije, hoewel die diplomaat al sinds maart vorig jaar in Nederland zit. Een poging tot verzoening na de confrontatie over een teruggestuurde Turkse minister die Turken in Rotterdam wilde toespreken, is onlangs mislukt.

Turkije is ook ontstemd over de wens van de Tweede Kamer om voortaan over de 'Armeense genocide' in plaats van over de Armeense kwestie. Ankara spreekt tegen dat er in 1915 sprake was van volkerenmoord, toen Ottomaanse Turken naar schatting meer dan een miljoen Armeniërs om het leven brachten.