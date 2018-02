VVD-prominent Verwaayen kritisch over optreden Rutte in kwestie-Zijlstra

VVD-prominent Ben Verwaayen is kritisch over het optreden van premier Rutte in de kwestie-Zijlstra. Rutte wist al eind januari van een fout van de inmiddels afgetreden minister van Buitenlandse Zaken, maar taxeerde die niet als een politieke doodzonde. "Het is een misser om dat niet op je radar te hebben", zei Verwaayen in het tv-programma Buitenhof.

Hij vindt niet dat deze misser laat zien dat de 'houdbaarheidsdatum' van premier Rutte in zicht komt. Rutte zelf noemde zijn taxatie deze week in een Kamerdebat een "inschattingsfout".

Verwaayen was topman bij grote telecombedrijven als Alcatel-Lucent en British Telecom. Hij schreef in 2006 het verkiezingsprogramma van de VVD en geldt al jaren als een vertrouweling van de VVD-top.

Zijlstra verhaalde in het verleden meermaals over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst in een buitenhuis van Poetin. De Russische president zou daarbij gesproken hebben over zijn wens tot uitbreiding van het Russisch grondgebied met Oekraïne, de Baltische Staten en mogelijk ook Kazachstan.

Zijlstra bleek nooit op zo'n bijeenkomst te zijn geweest, maar betrok naar eigen zeggen het verhaal op zichzelf om zijn bron - oud-Shelltopman Van der Veer - te beschermen. De Volkskrant schreef over de zaak, waarna Zijlstra zijn ministerschap neerlegde.