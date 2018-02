​Europa deze week: nepnieuwsjagers en een verhuizing van de NAVO

De NAVO gaat dit jaar verhuizen. Niet ver weg, om precies te zijn naar de overkant van de straat. Toen de Fransen in 1967 geen lid meer wilden zijn, moest het hoofdkwartier weg uit Parijs en werd in alle haast het huidige pand in Brussel uit de grond gestampt.

Dat er sindsdien niet veel onderhoud meer plaatsgevonden heeft, is goed te zien, merkte correspondent Arjan Noorlander in rubriek Europa deze week.