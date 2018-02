Man (23) verdrinkt na avondje stappen in Eindhoven

Een man uit Boekel (23) is vanochtend vroeg verdronken toen hij vlak bij het Stratumseind in Eindhoven te water raakte.

Tijdens het stappen was de man samen met een bekende naar buiten gegaan. Daarbij verloren ze elkaar uit het oog.

Rond 04.00 uur zag een voorbijganger iemand in het water liggen ter hoogte van de brug over de Dommel. Hij waarschuwde de bekende die aan het zoeken was. Die aarzelde volgens Omroep Brabant geen moment en sprong het water, maar hij kon het slachtoffer niet vinden.

Brandweer en politie namen de zoektocht over. Zij riepen ook een traumahelikopter op. Rond 05.30 uur werd het lichaam van het slachtoffer gevonden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het incident.