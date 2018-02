'May heeft met veiligheid troefkaart in handen bij brexitgesprekken'

De Britse regering wil met een serie toespraken het initiatief weer naar zich toetrekken in de brexit-onderhandelingen. Daarna is het aan premier Theresa May om haar kaarten op tafel te leggen over wat voor soort brexit de Britten nu eigenlijk willen.

Gisteren sprak May de Veiligheidsconferentie in München toe. Met veel hoogwaardigheidsbekleders en veiligheidsexperts in de zaal liet ze blijken dat ze ook na de brexit op veiligheidsgebied wil samenwerken met de EU. Met name de terreurdreiging blijft immers een grensoverschrijdend probleem waarin samenwerking cruciaal is, zei ze.

May wil bijvoorbeeld graag deel blijven uitmaken van Europol en het Europees aanhoudings- of arrestatiebevel (EAB). Verder wil ze ook inlichtingen blijven delen met andere veiligheidsdiensten van EU-landen. Het probleem is alleen dat al deze onderdelen onder toezicht staan van het Europese Hof van Justitie. En dat is nou net waar veel brexit-aanhangers in de Conservatieve partij van af willen. Zij zien elke vorm van toezicht van een EU-instituut als onbespreekbaar.

Troefkaart

Tegelijkertijd is dat voor de Brusselse hoofdonderhandelaar Michel Barnier ook geen optie. Hij zei al eerder dat de logische consequentie van brexit is dat de Britten ook geen onderdeel meer kunnen uitmaken van Europol. Barnier zal daarom geen zin hebben om te onderhandelen over een apart akkoord op veiligheidsgebied.

Maar May weet dat juist veiligheid een van haar troefkaarten is. De Britten hebben binnen de NAVO het op één na grootste defensiebudget en ook de Britse inlichtingendiensten staan hoog aangeschreven. May hoopt daarom dat een veiligheidsovereenkomst haar speelruimte geeft om ook een goede handelsdeal voor elkaar te krijgen.

Voorstanders blij

"We moeten pragmatisch zijn en flexibel", zegt May. "We kunnen niet de veiligheid van onze burgers riskeren uit ideologisch gedreven motieven." En daarbij is wat haar betreft een beperkte rol van het Europese Hof van Justitie op veiligheidsgebied zeker bespreekbaar.

Voorstanders van een zachte brexit zijn daarom blij met May's verhaal in München. Ze had immers tot nu toe elke vorm van toezicht van het Europese Hof uitgesloten. "Haar rode lijnen beginnen wat roze te worden", waarschuwde Tom Newton Dunn, politiek verslaggever van The Sun op Twitter.