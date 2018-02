Wekdienst 18/2: noodkreet na bloedbad en schaatsen op de Spelen

En dan nog dit:

De Franse celliste Ophélie Gaillard heeft haar eeuwenoude instrument terug, twee dagen nadat ze hem was kwijtgeraakt bij een straatroof. De cello uit 1737 van bouwer Gofriller is 1,3 miljoen euro waard.

Donderdag werd Gaillard overvallen in de buurt van haar woning in Parijs. De gewapende overvaller sloeg op de vlucht met haar muziekkoffer en mobiele telefoon. Al snel kreeg de celliste een telefoontje dat het instrument buiten haar appartement lag. De dief had de cello achtergelaten in een auto waarvan de ruit was ingeslagen.