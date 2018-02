NVWA gaat actiever waarschuwen over voedselveiligheid

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat voedselwaarschuwingen voortaan eerder en vollediger doorgeven. Dat heeft woordvoerder Benno Bruggink gezegd in het tv-programma Kassa. Het is de bedoeling dat de website van de NVWA het centrale informatiepunt wordt waar consumenten kunnen lezen of er iets mis is met voedsel. Ook zal de NVWA waarschuwing via Twitter en Facebook.

Vorig jaar hoorde de NVWA in 93 gevallen dat er iets mis was met voedsel. Uit onderzoek van Kassa blijkt dat de NVWA 25 keer pas na één dag of later een waarschuwing plaatste en 28 keer helemaal niet waarschuwde.

Woordvoerder Benno Bruggink zei in Kassa dat de NVWA niet wettelijk verplicht is zelf het publiek te waarschuwen. Fabrikanten moeten de NVWA waarschuwen als voedsel schadelijk kan zijn en daarna zelf het publiek informeren en het product terugroepen.

Pinda's

De meeste meldingen gaan over stoffen die allergische reacties kunnen veroorzaken. Dat kan voor sommige mensen gevaarlijk zijn. Mensen met een pinda-allergie kunnen bijvoorbeeld levensgevaarlijk ziek worden als hun voedsel in contact is geweest met pinda's.

Bruggink zegt dat de NVWA vanaf nu niet meer wacht tot de fabrikant het publiek waarschuwt. Voortaan zal de NVWA een melding doen zodra hij door de fabrikant is geïnformeerd. Bruggink zegt wel dat de NVWA niet in alle gevallen zal waarschuwen, bijvoorbeeld niet als de gebruiksdatum van een product verlopen is.