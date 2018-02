Paus Franciscus wil Paulus VI dit jaar heilig verklaren

Paus Paulus VI zal dit jaar heilig worden verklaard. Dat heeft paus Franciscus bekendgemaakt. Giovanni Battista Montini (1897-1978) leidde de Rooms-Katholieke kerk van 1963 tot zijn dood. De Italiaan was de opvolger van Johannes XXIII.

In Nederland benoemde Paulus VI de conservatieve bisschoppen Ad Simonis (1970) en Jo Gijsen (1972).

Anticonceptie

Hij wordt vooral herinnerd vanwege zijn encycliek Humanae Vitae (Van het menselijk leven) uit 1968. In dit document werd het gebruik van anticonceptiemiddelen verboden. Dat had vooral te maken met de opkomst van de pil in de jaren zestig.

Paus Franciscus heeft dat verbod later genuanceerd door de nadruk te leggen op "verantwoordelijk ouderschap". Ook suggereerde hij dat vrouwen die bedreigd worden door het zika-virus anticonceptiemiddelen mogen gebruiken.

Zaligverklaring

In 2014 werd Paulus VI zalig verklaard, nadat twee wonderen aan hem waren toegeschreven. Over hem zei paus Franciscus toen dat hij een "profetische genialiteit" bezat. Hij raadde biechtvaders volgens Franciscus aan barmhartig te zijn en iedere situatie anders te benaderen.

Paulus VI wordt de derde paus die door Franciscus sinds zijn aantreden in 2013 heilig wordt verklaard. Eerder gebeurde dat met Italiaan Johannes XXIII en met de Pool Johannes Paulus II, die de kerk leidde van 1978 tot zijn overlijden in 2005.