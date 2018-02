Oud-minister Melkert in rvc ADO Den Haag

Ad Melkert is de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van ADO Den Haag. De oud-minister en PvdA-politicus is zaterdagavond voor het thuisduel met Willem II gepresenteerd door de club.

De 62-jarige Melkert wordt in de nieuwe rvc van de eredivisionist bijgestaan door John Yan, Feliz Wu en John van Ringelenstein. Yan en Song nemen plaats namens United Vansen (UVS), de Chinese eigenaar van de club. Van Ringelenstein was tot zijn vertrek in 2008 veertien jaar lang voorzitter van de club.

Melkert was in de periode 1994-1998 namens de PvdA minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. "Het is een enorme eer om als fervent voetballiefhebber de kans te krijgen om voorzitter te zijn van de RvC van ADO Den Haag", zei Melkert op de persconferentie.