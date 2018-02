AzG stuurt donateurs brief over seksueel wangedrag medewerkers

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen heeft in een brief aan donateurs gereageerd op het nieuws over seksueel wangedrag van AzG-medewerkers. Afgelopen week werd bekend dat bij AzG vorig jaar wereldwijd 24 bewezen gevallen van misbruik of ander seksueel wangedrag zijn geweest. Zeven meldingen vielen onder de Nederlandse tak van de organisatie.

In de brief zegt de organisatie "graag openheid van zaken te bieden" naar aanleiding van berichtgeving in de media. AzG stelt "krachtig op te treden" tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor onacceptabel gedrag. AzG wijst erop dat voor medewerkers gedragsregels gelden en dat er diverse "procedures en trainingen" zijn voor het personeel.

"We hebben sinds het nieuws in de openbaarheid kwam 82 opzeggingen", zegt een woordvoerder. "Dat is meer dan normaal, maar geen stortvloed. Het nieuws over seksueel wangedrag blijft een schok, maar naast negatieve reacties krijgen we gelukkig ook veel steunbetuigingen binnen."

AzG benadrukt dat het "overgrote deel" van de gevallen gaat over incidenten tussen medewerkers onderling. In 2015 werden twee gevallen van prostitueebezoek intern bestraft.

Oxfam

AzG bracht de informatie over het aantal meldingen van seksueel wangedrag naar buiten na een rondvraag van NRC onder hulporganisaties. "We hadden intern al maatregelen genomen, maar wilden zo volledige transparantie bieden. Daarom is ook de brief aan donateurs verstuurd", zegt de woordvoerder.

Bij de Nederlandse afdeling leidden vijf incidenten tot ontslag. In één geval kon geen bewijs worden gevonden en in een ander geval wilde het slachtoffer niet dat er een onderzoek werd opgestart.

Eerder bracht The Guardian zwaardere misdragingen van medewerkers van Oxfam International aan het licht. Zij maakten zich in Haïti schuldig aan seksfeesten en prostitutie, waarbij mogelijk minderjarige prostituees aanwezig waren. De feesten zouden hebben plaatsgevonden tijdens de humanitaire crisis in het land als gevolg van een aardbeving in 2010. Ook in Tsjaad zouden medewerkers prostituees hebben uitgenodigd.

Naar aanleiding van de berichten over Oxfam zegden honderden leden van Oxfam Novib, de Nederlandse tak van de organisatie, hun lidmaatschap op. Gisteren liet Oxfam International weten een grootschalig onafhankelijk onderzoek te doen naar de kwestie.