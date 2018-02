UKIP-leden stemmen voor ontslag omstreden partijleider Henry Bolton

Leden van de Britse eurosceptische partij UKIP hebben gestemd voor het ontslag van hun leider Henry Bolton. Op een partijcongres in Londen stemde 63 procent van de 1378 leden voor zijn vertrek.

Er is al een tijd kritiek op het leiderschap van Bolton en er is ophef over racistische opmerkingen die zijn 25-jarige vriendin heeft gemaakt over Meghan Markle, de verloofde van prins Harry.

Eind januari nam het partijbestuur al een motie van wantrouwen tegen hem aan, maar hij weigerde op te stappen. Daarop werd een ledenvergadering georganiseerd om te besluiten over het lot van Bolton.

Vier leiders weg in anderhalf jaar

Boltons inmiddels ex-vriendin Jo Marney noemde Markle in berichtjes aan Bolton onder meer "een zwarte Amerikaanse die de koninklijke familie gaat besmetten met haar kroost". Volgens Marney plaveit Markle met het huwelijk de weg voor een zwarte koning. Ook schreef ze dat ze "nooit met negers naar bed zou gaan, omdat die lelijk zijn". Bolton maakte een einde aan de relatie nadat de racistische teksten bekend waren geworden.

Bolton is maar vier maanden leider van de partij geweest. UKIP bestaat sinds 1993 en werd twee jaar geleden, onder oud-leider Nigel Farrage, een van de drijvende krachten achter het brexitreferendum. De afgelopen anderhalf jaar hebben veel UKIP-leiders het veld moeten ruimen. Nu moeten de leden voor de vijfde keer in anderhalf jaar tijd een nieuwe leider kiezen.