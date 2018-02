Zeker dertien doden bij helikoptercrash Mexico

Bij de crash met een legerhelikopter in Mexico zijn zeker dertien mensen om het leven gekomen. Aanvankelijk werd uitgegaan van twee doden. Vijftien mensen raakten gewond. De slachtoffers zaten niet in de helikopter, maar onder meer in busjes op de grond.

De inzittenden van de helikopter overleefden het ongeluk. In het toestel zaten de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneur van de zuidelijke deelstaat Oaxaca. Zij raakten lichtgewond.

Aardbeving

De minister en de gouverneur maakten een vlucht over het gebied waar afgelopen nacht een aardbeving was geweest. Er vielen voor zover bekend geen doden door de aardbeving, die een kracht had van 7,2 en tot in Mexico-stad werd gevoeld. Wel raakten tientallen gebouwen beschadigd en viel bij een miljoen mensen de stroom uit.

Aardbevingen komen in Mexico vaak voor, in september waren er drie. Daarbij kwamen bijna 500 mensen om het leven en raakten duizenden mensen gewond.