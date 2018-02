Duizenden willen meedoen aan testen Noord/Zuidlijn

Meer dan vijftienduizend mensen hebben zich aangemeld om de nieuwe Noord/Zuidlijn in Amsterdam te testen.

In april en mei houdt vervoersbedrijf GVB generale repetities, waarbij verschillende situaties worden geoefend op de metrolijn. Er zijn normale testritten, maar ook oefeningen met verstoringen, zoals een kapot metrostel.

De tests horen volgens het GVB bij de laatste, cruciale fase om te kijken of de metro voor de opening op 22 juli veilig genoeg is. Het aantal mensen dat testreiziger wil worden zal waarschijnlijk nog oplopen, want aanmelden kan nog steeds. Uiteindelijk zijn zo'n tienduizend proefkonijnen nodig.

De Noord/Zuidlijn is zo goed als klaar, maar er wordt nog wel van alles gecheckt op het gebied van beheer en onderhoud, melden AT5 en de regionale omroep NH.