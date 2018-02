Russische minister: beschuldigingen van FBI zijn 'gewauwel'

"Alles is gewauwel, totdat we de feiten zien." Met deze woorden reageert de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov op de FBI-aanklacht tegen dertien Russen en drie Russische bedrijven voor inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

"Ik heb er niets op te zeggen", aldus Lavrov over de aanklacht van gisteren. "Je kan alles publiceren. De beschuldigingen vermenigvuldigen zich alleen maar."

De Russen, van wie er twaalf bij een internetbedrijf uit Sint-Petersburg werken, wordt verweten dat zij een "informatie-oorlog" hebben gevoerd via sociale media. Een deel van de operatie zou zijn gefinancierd door Jevgeni Prigozjin, een rijke zakenman die dicht bij het Kremlin en president Poetin staat.

Geëngageerde Amerikanen

Volgens de Amerikaanse onderminister van Justitie Rosenstein begonnen de verdachten in 2014 met hun campagne om de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Een aantal van hen kwam ook naar de VS om zich online voor te doen als geëngageerd Amerikaan.

De inmenging zou ten doel hebben gehad onrust te zaaien bij de verkiezingen. Meer specifiek probeerden de Russen Trump in het zadel te helpen als president, zegt correspondent Arjen ter Horst. Ook Trumps verkiezingscampagne ligt onder de loep van speciaal aanklager Robert Mueller.

Trumps nationale veiligheidsadviseur, Herbert McMaster, noemt de FBI-aanklacht een "onweerlegbaar bewijs" van Russische bemoeienis. Trump zelf is fel gekant tegen het onderzoek van Mueller, die hij vergeefs probeerde te laten ontslaan.