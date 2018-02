4000 kilo grondstof voor drugs gevonden

De politie heeft op twee plaatsen 4000 kilo APAA ontdekt, een stof die wordt gebruikt bij het maken van de drug speed. Het spul lag opgeslagen in Alphen aan den Rijn en het Gelderse Lunteren.

Een woordvoerder van de politie noemt het een behoorlijke hoeveelheid. "Dit komen we niet elke dag tegen." In de loods in Lunteren lagen ook grondstoffen voor een andere drug, crystal meth. In Alphen aan den Rijn werd apparatuur gevonden voor het maken van de drugs.

Twee twintigers uit Alphen aan den Rijn zijn aangehouden als verdachte. Ze zitten vast in Den Bosch.

De politie viel de panden afgelopen week al binnen, maar kwam pas vandaag met meer informatie naar buiten. In de tussentijd is onderzoek gedaan in de panden en naar andere verdachten. De politie gaat ervan uit dat meer arrestaties worden verricht, meldt Omroep Gelderland.