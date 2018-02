Podcast: Gerommel in schaatsploeg, Poetins datsja en Lubbers' talenten

Het was een tumultueuze week voor de Nederlandse schaatsers op de Olympische Spelen in Pyeongchang. Op de dag dat de tien kilometer werd gereden, kwam naar buiten dat coach Jillert Anema bij de Spelen in 2014 een poging tot matchfixing ondernam. Voormalig chef de mission Henk Gemser haalt daarom hard uit naar de schaatscoach. "Hij provoceert voortdurend. Ik heb hem nog nooit betrapt op het nastreven van een harmoniemodel."

Verder hoor je in de podcast met het beste uit het Oog de herinneringen van Haagse oudgedienden aan oud-premier Ruud Lubbers, die woensdag overleed. "Hij kon als geen ander heel veel stappen vooruit denken", verwondert parlementair journalist Max van Weezel zich. Voormalig CDA-voorlichter Jan Schinkelshoek herinnert zijn vriend als "een crisismanager, wiens slot beter had gekund".

Medewerkers van Oxfam hebben zich in Haïti deelgenomen aan seksfeesten en ook bij Artsen zonder Grenzen zijn gevallen van seksueel wangedrag bekend. Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire hulp, vindt dat de hulporganisaties de kwesties goed aanpakken. Daarnaast wijst ze erop dat in sommige hulplanden de normen anders zijn. "In Congo komt een cadeautje in ruil voor seks veel meer voor."

Schrijver Jan Siebelink werd 80 en vierde dat met een ode aan 'zijn stille plantenrijk'. "Planten zijn misschien wel de ziel van mijn schrijverschap", vertelt de auteur van onder meer de bestseller Knielen op een bed violen.

En Halbe Zijlstra (VVD) trad af als minister van Buitenlandse Zaken, nadat hij had toegegeven gelogen te hebben over een ontmoeting met de Russische president Poetin in diens datsja. Daar bleek Zijlstra echter nooit te zijn geweest. Oud-Ruslandcorrespondent Kysia Hekster was daar ooit wél. Hoe ze dat kan bewijzen? Beluister de podcast!