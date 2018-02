Drie burgemeesters weg op één dag: 'Ik word er akelig van'

"Ik word er akelig van", verzucht Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en burgemeester van Utrecht. Gisteren werd van drie burgemeesters op dezelfde dag bekend dat ze de handdoek in de ring gooien: van Langedijk, Huizen en Stadskanaal.

Dat binnen een dag drie eerste burgers er de brui aan geven, is volgens Van Zanen (VVD) uitzonderlijk. "Het zijn persoonlijke drama's die alle drie heel verschillend zijn. Over een paar weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dit is een periode waarin het goed is dat een burgemeester er is. Het is echt verdrietig."

Grensoverschrijdend gedrag

De drie stoppen om verschillende redenen. Jan Hoekema (D66), waarnemend burgemeester van het Noord-Hollandse Langedijk, raakte in opspraak omdat hij in het geheim wachtgeld had afgedwongen toen hij nog burgemeester was in Wassenaar.

"Grensoverschrijdend gedrag" is de reden voor het opstappen van waarnemend burgemeester Fons Hertog (VVD) van Huizen. Wat hij precies heeft gedaan, is niet bekendgemaakt vanwege de privacy van betrokkenen.

En burgemeester Baukje Galama (VVD) van Stadskanaal stopte ermee vanwege gezondheidsproblemen en haar moeizame relatie met de gemeenteraad.