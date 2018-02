Leiders Zuid-Sudan 'geven meer om geld' dan om hongerige bevolking

In het door burgeroorlog geteisterde Zuid-Sudan leven miljoenen mensen al jaren op voedsel geleverd door hulporganisaties. De leiders gaan ervan uit dat de internationale gemeenschap hun volk in leven houdt, zegt David Shearer, hoofd van de VN-vredesmacht in het Afrikaanse land, tegen correspondent Koert Lindijer. "Ondertussen gaan veel van de inkomsten van het land naar heel andere dingen dan de bevolking."

De omvangrijke corruptie, die de regering volgens Shearer zelf ook erkent, is slechts een van de problemen van het jongste land ter wereld. De helft van alle twaalf miljoen Zuid-Sudanezen is afhankelijk van voedselhulp. En die hulpverlening verloopt uitermate stroef.

"Het is heel moeilijk in een land waar nauwelijks infrastructuur is en de economie tot stilstand is gekomen", legt Lindijer uit. "Bovendien zijn tientallen hulpverleners om het leven gekomen in deze oorlog."

Eind 2013 brak de oorlog uit tussen opstandelingen en het regeringsleger. Het etnische geweld kostte tienduizenden mensen het leven. Bijna vier miljoen Zuid-Sudanezen sloegen op de vlucht.