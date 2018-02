Vier keer doodstraf voor verkrachting en moord Pakistaans meisje (7)

De Pakistaanse rechter heeft een 23-jarige man veroordeeld tot vier keer de doodstraf voor het verkrachten en vermoorden van het 7-jarige meisje Zainab Ansari, vorige maand. De dood van het kind leidde tot felle protesten tegen de regering en justitie. Die zouden te weinig doen tegen kindermisbruik.

Het meisje werd ontvoerd in de stad Kasur, toen ze op weg was naar koranles. Haar lichaam werd teruggevonden op een vuilnisbelt. Zainab Ansari bleek verkracht te zijn en daarna gewurgd. Volgens de politie zijn er in twee jaar tijd twaalf vergelijkbare moorden gepleegd. Er werd gevreesd dat er een seriemoordenaar vrij rondliep.

Meervoudige doodstraf

De dader, Imran Ali, werd veroordeeld voor ontvoering, verkrachting, moord, sodomie en terrorisme. Hij werkte als bouwvakker en was een buurman van Zainab. Ali kreeg naast de doodstraf ook een levenslange gevangenisstraf en een boete van 3,2 miljoen Pakistaanse roepie, ruim 23.000 euro.

Ali werd in verband gebracht met meerdere verkrachtings- en moordzaken. Hij heeft toegegeven bij de dood van nog eens zeven andere meisjes betrokken geweest te zijn. Buren hebben verklaard dat ze hem wel eens op het dakterras zagen staan om naar meisjes te kijken die uit school kwamen. In de andere zaken is hij nog niet veroordeeld.

Zodra Ali de moord op Zainab had bekend, trok zijn raadsman zich terug. In de rechtszaal werden tientallen getuigen gehoord en onder meer dna-bewijs geleverd.

Protesten

De protesten tegen het volgens de betogers lankmoedige politieoptreden verliepen vorige maand onrustig. Twee betogers werden doodgeschoten. Toen Ali in de politiecel zat, is geprobeerd het bureau in brand te steken. De lokale politiechef werd ontslagen en vanuit de centrale overheid werd extra geld vrijgemaakt voor nader onderzoek.

De rechtszaak tegen Ali, waarbij ook de vader van Zainab Ansari aanwezig was, vond plaats in een zwaarbewaakte rechtszaal.