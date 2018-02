Familie bezorgt vakantiegangers een horrorcruise

Na een grote vechtpartij op een Australisch cruiseschip is een familie van meer dan twintig mensen afgevoerd door een politieboot uit de kust bij Eden in het zuidoosten van Australië. Ooggetuigen zeggen dat de familie al dagen ruziede en vocht met andere passagiers van het cruiseschip Carnival Legend op de Grote Oceaan.

Het zou gaan om "een grote Italiaanse familie" die andere passagiers aanviel. Meerdere mensen zouden met sneeën in hun gezicht en handen hebben rondgelopen.

"Ze waren zeer agressief", zegt passagier Lisa Bolitho tegen The Guardian. Meerdere passagiers hebben volgens haar geklaagd, maar de leiding van het schip wist niet goed om te gaan met de agressieve Italianen. "De kapitein heeft gezegd dat hij ze moeilijk overboord kan gooien."

Slipper

In buitenlandse media wordt gespeculeerd over de aanleiding van de vechtpartijen. Volgens verschillende media was er ruzie ontstaan nadat een man op de slipper had gestaan van een andere man.

Na een grote vechtpartij, waarbij ook personeel en beveiliging betrokken waren, is de familie van het schip gestuurd. Zowel de politie als de rederij doen onderzoek naar de matpartij. Het schip heeft aangelegd in de haven van Melbourne.

Lege wijnfles

Het is de tweede vechtpartij in een week op een Australisch cruiseschip. Zondag werd een Russische vrouw opgepakt in Sydney, nadat zij een man had geslagen met een lege wijnfles.