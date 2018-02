Wekdienst 17/2: 10 jaar Kosovo en Trump bezoekt slachtoffers schietpartij

En dan nog even dit:

De Ghanese Amsterdam Akwasi Frimpong werd op de Olympische Spelen twee keer laatste bij het skeleton. Toch was hij zeker niet in Pyeongchang als toerist. "Mijn echte doel ligt over vier jaar in Peking", zegt hij. "Daar wil ik meedoen om de medailles."

In Studio Sportwinter legde hij uit waarom hij investeert in een sport waarin hij een enorme achterstand moet zien goed te maken. "Sport was het enige dat ik als vluchteling had", zei hij. "Topsport is belangrijk voor me."