Trump bezoekt slachtoffers schietpartij Florida

De oud-leerling opende afgelopen woensdag het vuur op scholieren en personeel van de highschool in Parkland. Zeventien mensen kwamen om, veertien raakten gewond. Daarmee was het de dodelijkste schietpartij op een Amerikaanse school sinds Sandy Hook.

De dader, Nikolas Cruz, werd opgepakt. Hij bleek vorig jaar van school te zijn gestuurd. Een bekende van hem bleek de FBI eerder al te hebben gewaarschuwd dat de jongen dreigde te ontsporen, maar met die tip werd niks gedaan.

Er waren aanvankelijk berichten dat Cruz getraind was door de extreem-rechtse militia Republic of Florida, maar daar zijn inmiddels twijfels over ontstaan. Hoewel de politie de piepkleine onafhankelijkheidsgroep volgt, was er niets bekend over banden met Cruz. Het lijkt erop dat de leider ervan Amerikaanse media valse informatie heeft gegeven.

Zoon Trump

De eerste doden zijn inmiddels begraven, twee meisjes van 14 en 17. De moeder van een van hen riep president Trump op meer te doen om scholen veiliger te maken. Ze vroeg hem aan zijn eigen zoon te denken.

"President Trump, Barron gaat ook naar school. Laten we hem beschermen. Laten we ook al die andere kinderen beschermen. Help ons. Het moet veiliger. Er is actie nodig, actie, actie."