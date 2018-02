'Defensie zal lering trekken uit misbruikzaak'

Defensie acht het aannemelijk dat een 17-jarige militair in 1982 is misbruikt op de Koninklijke Militaire School in Weert. Omdat de zaak is verjaard, zal er echter niemand meer worden gestraft, schrijft staatssecretaris Visser aan de Tweede Kamer.

Ronald Vreeburg deed vorig jaar september zijn verhaal in de Volkskrant, als een van de eerste mannelijke militairen die openlijk spraken over seksueel geweld. Hij vertelde hoe hij in 1982 was overmeesterd door vijf militairen, werd vastgebonden op bed en misbruikt.

Vreeburg zei het incident destijds te hebben gemeld aan de pelotonsleiding, maar dat er niets was gedaan. Twee van de daders zouden nog altijd een hoge functie bij Defensie hebben.

Geen ontslagen

Het verhaal van Vreeburg wordt bevestigd in gesprekken met betrokkenen, schrijft Visser na onderzoek. 35 jaar na dato kon niet meer worden vastgesteld of er destijds melding was gemaakt van de zaak.

Visser noemt het "strijdig met mijn gevoel van rechtvaardigheid" dat de daders niet meer kunnen worden vervolgd wegens de verjaring. "Wat wel mogelijk is, zullen we doen", belooft ze. Volgens de Volkskrant worden de mannen "op het hoogste niveau" aangesproken op hun gedrag.