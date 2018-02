Mitt Romney wil comeback maken als senator

De Republikeinse politicus Mitt Romney werkt aan een comeback. Hij heeft zich voor de staat Utah verkiesbaar gesteld voor de Senaatsverkiezingen in november.

"Utah kan de politici in Washington nog wat leren", schreef Romney in het bericht waarmee hij zijn kandidatuur bevestigde. "Hier behandelen politici elkaar nog met respect."

Romney (70) deed twee keer een gooi naar het presidentschap. In 2008 verloor hij de voorverkiezingen van John McCain, vier jaar later werd hij wel de Republikeinse kandidaat, maar legde hij het af tegen president Obama.

Gouverneur

Nu geldt Romney als de grote kanshebber om senator Orrin Hatch op te volgen. Die maakte vorige maand bekend dat hij op zijn 83ste niet meer verkiesbaar is.

Romney deed in 1994 een vergeefse poging om in Massachusetts de zetel van Democraat Ted Kennedy te veroveren. Het lukte hem later wel om gouverneur te worden in die staat.

Kritiek

Bij de laatste presidentsverkiezingen uitte Romney in een toespraak bijtende kritiek op Donald Trump. Romney noemde hem een oplichter en ongeschikt voor het presidentschap. Zijn kritiek verstomde enige tijd toen Trump hem overwoog als minister.

De Republikeinen hebben een meerderheid in de Senaat, maar die is zo klein (51 van de 100 zetels) dat de partij zich bij belangrijke wetgeving nauwelijks dissidente leden kan veroorloven. De opstelling van Romney kan daarom cruciaal zijn voor president Trump.