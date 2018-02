Verkiezingsvlog #5: PVV Enschede beslist zonder Wilders en een drugstrein

Vloggers Xander van der Wulp en Vincent Rietbergen blikken terug op een roerige week in Den Haag. Zelf waren ze juist aan de andere kant van het land te vinden: in Enschede, waar de PVV baas in eigen stad blijkt te zijn - "de PVV in Den Haag heeft hier absoluut niets te vertellen" - en waar alles er heel nieuw uitziet. Volgens Xander lijkt de stad zelfs een beetje op Almere.

Maar natuurlijk bleef ook het Haagse nieuws niet onopgemerkt voor de vloggers. Xander en Vincent praten met Joost Vullings over het aftreden van minister Zijlstra, volgens Joost de hardste val van een minister sinds tijden. "Hij was goed bezig, kreeg waardering en pats-boem: hele carrière aan gruzelementen."

Eén persoon was deze week in ieder geval wél blij op het Binnenhof: D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra. Zij zag haar voorstel voor een nieuwe donorwet dinsdag een meerderheid halen in de Eerste Kamer. Nét aan, dat wel: 38 Eerste Kamerleden stemden voor, 36 waren tegen.

Ook in VerkiezingsVlog #5: de Xander-en-Vincent-appeltaarttest, zwemmen in krokodillentranen en drugstoerisme bij een Enschedees station.