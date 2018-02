Gijzelnemer Gladbeck vrij na 30 jaar

Een van de twee daders van de geruchtmakende Gladbeck-gijzeling in Duitsland en Nederland in 1988 is na dertig jaar gevangenschap vrijgelaten. Dieter Degowski (61) heeft de penitentiaire inrichting in Werl verlaten, heeft de gevangenis laten weten.

De gijzeling geldt als een van de spectaculairste misdaden in de Duitse geschiedenis na de Tweede Wereldoorlog.

Degowski en zijn handlanger Hans-Jürgen Rösner sloegen op dinsdag 16 augustus 1988 op de vlucht na een mislukte bankoverval in het Duitse Gladbeck. RTV Oost beschrijft hoe ze in Bremen een lijnbus met 35 passagiers kaapten en daarmee de grens over reden naar recreatiegebied Het Hulsbeek bij Oldenzaal. Onderweg schoten ze een gijzelaar dood. Ook verongelukte een politieman tijdens de achtervolging. Nadat ze in Oldenzaal met een aantal gijzelaars waren overgestapt in een gewone auto, reden de twee Duitsland weer in.

Schotenwisseling

Bij Bonn lukte het de politie om hun vlucht te beëindigen. Bij de hevige schotenwisseling die daaraan voorafging kwam een tweede gijzelaar om het leven. De gijzeling duurde ruim twee dagen. Naast de drie doden vielen er tal van gewonden.

In Duitsland leidde de Gladbeck-gijzeling tot ophef. De politie moest toezien hoe de gijzelnemers contact hadden met tal van journalisten. Het eerste interview gaven ze nog voordat ze de bus kaapten. Later werd een van de gijzelaars live geïnterviewd terwijl een pistool op haar gericht was. Even later stapte een journalist de vluchtauto in om de twee gijzelnemers de stad uit te loodsen.

Degowski en Rösner werden in maart 1991 tot levenslang veroordeeld. Volgens het ministerie van Justitie van Noordrijn-Westfalen is Degowski onder meer vrijgelaten wegens goed gedrag. Hij neemt een andere naam aan. Rösner zit nog in de gevangenis van Aken. Ook hij heeft om vervroegde vrijlating verzocht.