Negen arrestaties na actie Greenpeace tegen gasboring Schiermonnikoog

De actie van Greenpeace tegen een proefboring naar gas bij Schiermonnikoog is afgelopen na ingrijpen door de politie. In totaal zijn negen actievoerders opgepakt. De proefboring is voor vandaag afgelast.

Actievoerders beklommen gisteravond het boorplatform van het Britse bedrijf Hansa Hydrocarbons. Ze wilden zo aandacht vragen voor de proefboring, die volgens Greenpeace niet zou moeten doorgaan.

Zeeziek

Vanochtend werden al vijf Greenpeace-activisten aangehouden, meldt de politie. Zij waren met hun boot te dicht bij het boorplatform gekomen. Ze werden gearresteerd toen ze terug waren gevaren naar Lauwersoog, naar verluidt omdat ze ziek waren geworden door de ruige zee.

Vier actievoerders hadden zich op het platform verschanst in de pijlers van het gevaarte. Volgens de politie wilden ze daar niet weggaan. Daarna is met een helikopter een speciaal politieteam ingevlogen dat goed op hoogte kan werken.

De actievoerders kozen na enige tijd eieren voor hun geld en klommen op het platform. Daar werden ze in een mandje overgeladen naar een kustwachtschip. Dat voer met de arrestanten naar de Eemshaven, waar ze verhoord werden.

Schier je weg

Volgens Greenpeace hebben de vier voor ze werden overmeesterd een spandoek aan het platform gehangen met de tekst 'Schier je weg! #VanGasLos'.

Volgens Greenpeace is deze actie weliswaar voorbij, maar gaat de strijd door. Campagneleider Faiza Oulahsen: "Burgers, zoals die op Schiermonnikoog en in Groningen pikken het niet langer dat grote bedrijven hun belangen ondergeschikt maken aan snel gewin."

Volgens de milieuorganisatie is het zoeken naar nieuwe gasvoorraden de omgekeerde wereld in de wetenschap dat Nederland bezig is om minder afhankelijk te worden van aardgas.