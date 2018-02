Puinruimen ingestort pand Venlo grotendeels met de hand

De gemeente Venlo begint maandag met het puinruimen bij de woning die vorige maand instortte. Een kraan haalt de grote, losliggende delen weg. De rest gebeurt met de hand, omdat er nog persoonlijke bezittingen van de 80-jarige bewoonster liggen.

Het huis in het centrum van Venlo stortte op 24 januari volledig in. Bij bouwwerkzaamheden naast het pand ontstond plotseling een scheur in de gevel. De aannemer waarschuwde de bewoonster. Zij kon op tijd en ongedeerd weg komen.

Het puinruimen gaat volgens 1Limburg twee dagen duren. Als alles weg is, begint een adviesbureau met een onderzoek naar de oorzaak van de instorting. Over ongeveer drie weken zal het rapport met de bevindingen gepresenteerd worden.