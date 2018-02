Stille tocht voor dode schietpartij Amsterdam: 'Vrees voor rest van buurt'

Honderden mensen hebben in Amsterdam meegelopen in een stille tocht voor de 17-jarige Mohammed Bouchikhi, die vorige maand werd doodgeschoten in een buurtcentrum. De tocht was een initiatief van vrienden en familie van de jongen. Zij zeiden dat ze willen voorkomen dat meer onschuldige mensen omkomen bij schietpartijen. Ook waarnemend burgemeester Van Aartsen liep mee.

Bouchikhi werd eind januari doodgeschoten in jongerencentrum Wittenburg. Hij was daar als stagiair aan het werk toen gewapende mannen het vuur openden. De politie gaat ervan uit dat hij niet het eigenlijke doelwit was.

"Het was een jongen die altijd een glimlach op zijn gezicht had", zegt een bekende van Mohammed. "Maar in de eerste uren na zijn dood werd hij als een crimineel neergezet door de mainstream media. Dat was vreselijk."