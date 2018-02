Mollusken en tientallen andere exoten overleden op vlucht naar Schiphol

Op Schiphol zijn gisteren tientallen dode exotische dieren gevonden in een zending afkomstig uit Maleisië. In totaal zaten er 800 reptielen, amfibieën, insecten, spinnen en mollusken (weekdieren) in de zending, die Nederland als eindbestemming had.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deed de ontdekking samen met de douane. Bij controle bleek dat de dieren niet goed verpakt waren en daardoor niet tegen de grote temperatuurverschillen konden die tijdens de intercontinentale vlucht optraden.

Plastic doosjes

De dieren waren per stuk verpakt in kleine doorzichtige plastic doosjes die in grotere kratten waren gestapeld. De NVWA heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de luchtvaartmaatschappij die de dieren vervoerde. Welke dat is, wil de NVWA niet bekendmaken. De lading is na het proces-verbaal vrijgegeven.

Het versturen van exotische dieren is niet uitzonderlijk, meldt een woordvoerder van de NVWA. Er is sprake van een levendige handel in bijzondere slangen, hagedissen, varanen, schildpadden, salamanders en andere soorten.