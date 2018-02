Minder gas uit Groningen, maar wat gebeurt er met de andere velden?

Het kabinet is niet van plan meer gas te gaan winnen in de honderden kleine gasvelden die Nederland rijk is, ook niet nu er minder gas in Groningen kan worden gewonnen. Dat zegt minister Wiebes van Economische Zaken in reactie op de onrust in verschillende gemeenten met kleine gasvelden.

Ook worden er geen opsporingsvergunningen meer afgegeven voor nieuwe gasvelden op land. Winningsvergunningen die in het verleden zijn verstrekt, worden niet ingetrokken. Wel zal kritisch gekeken worden naar de vereiste winningsplannen voor de gebieden. In die plannen moeten de veiligheidsrisico's voor de omgeving worden meegenomen.

Protesten

In diverse gemeenten zijn mensen bezorgd over gaswinning. Zo protesteren natuurorganisaties en inwoners van Schiermonnikoog fel tegen proefboringen in een gasveld ten noorden van het eiland.