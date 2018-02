Twee jihadverdachten op Schiphol opgepakt

De marechaussee heeft op Schiphol twee jihadverdachten aangehouden. De twee mannen van 29 jaar uit Rotterdam zouden in Syriƫ hebben deelgenomen aan de gewapende strijd.

Tegen Saad C. en Houssaine Z. loopt in Nederland al een strafzaak. Het Openbaar Ministerie wilde de twee desnoods bij verstek vervolgen. De rechtbank stemde daarmee vorig jaar in.

Samen met een derde Rotterdammer vertrokken de twee verdachten in 2015 naar Syriƫ om zich bij een terroristische organisatie aan te sluiten, stelt het OM. De derde verdachte werd begin vorig jaar in Spanje aangehouden en is aan Nederland uitgeleverd,

Zelf gemeld

De twee 29-jarige Rotterdammers hebben zich onlangs bij het Nederlandse consulaat in Istanbul gemeld. De Turkse politie hield hen aan en zette hen vanochtend op een vliegtuig naar Nederland. Tijdens de vlucht zijn ze begeleid door de marechaussee. Op Schiphol werden de mannen direct aangehouden.

Maandag buigt de rechtbank zich over de hechtenis van de twee. Drie dagen later wordt de zaak van de Rotterdammer die al vastzat inhoudelijk behandeld.