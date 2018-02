Ruim 3000 huizen in 'kerngebied' niet aardbevingsbestendig

Zeker 3000 panden in de kern van het Groningse aardbevingsgebied moeten worden versterkt. Dat staat in de vierde kwartaalrapportage over 2017 van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Het gaat om gebouwen in Appingedam, Loppersum, 't Zandt, Overschild, Lellens, Ten Post en Winneweer. Halverwege vorig jaar heeft de NCG de eerste 1500 versterkingsadviezen met bewoners besproken.

In zo'n advies staat welke maatregelen nodig zijn om een pand aardbevingsbestendig te maken. NCG is met de bewoners in gesprek over de maatregelen om zo te komen tot een plan van aanpak. Uiteindelijk beslist de bewoner, schrijft RTV Noord.

Versterkt?

Inmiddels zijn hebben 6500 inspecties plaatsgevonden. Vorig jaar waren dat er ruim 5000, eerder waren al 1500 panden onderzocht. De inspecties zijn nodig om te beoordelen of de gebouwen bestand zijn tegen aardbevingen of versterkt moeten worden.

De roep om sloop en nieuwbouw in plaats van versterking wordt ook steeds luider. Vooral de huursector ziet dit wel zitten, blijkt uit een oproep van woningcorporaties. De huurdersverenigingen staan hier vierkant achter.

Die verenigingen willen met de Woonbond en De Haan Advocaten de NAM voor de rechter slepen omdat veel huurders in het gebied immateriële schade hebben. Directeur Paping van de Woonbond: "Het is geen pretje om hier te wonen, je hebt constant zorgen. We gaan het hard spelen."