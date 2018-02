Opnieuw tieners gearresteerd om liquidatie Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft nog twee verdachten aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in december op de Rhijnauwensingel. Twee mannen van 25 en 26 kwamen daarbij om het leven.

De arrestanten zijn beiden 18 jaar. Een van hen werd gistermiddag opgepakt, de andere vanochtend. Die laatste zat al in hechtenis omdat enkele weken geleden in zijn woning een AK-47 werd gevonden. Of deze kalasjnikov ook bij de liquidatie is gebruikt, is niet duidelijk.

Dinsdag werd ook al een 18-jarige man aangehouden. Twee van de verdachten waren ten tijde van de schietpartij nog 17 jaar.

Audi

Volgens de politie was de liquidatie voorbereid. De slachtoffers waren, midden in een woonwijk, net in hun auto gestapt toen er vanuit een passerende Audi op hen werd geschoten met een AK-47. De Audi, die was gestolen in Ommoord, werd later in Ridderkerk in brand gestoken.

De daders zouden het vooral gemunt hebben op het 26-jarige slachtoffer.