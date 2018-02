Podcast #DeDag: 'Uitsluiten homo's bij donatie is geen discriminatie'

Advocaat en journalist Sydney Smeets heeft zich bewust niet geregistreerd als orgaandonor, uit protest tegen de uitsluiting van homoseksuelen bij bloeddonatie. Wanneer een man het afgelopen jaar seks heeft gehad met een man, mag hij geen bloed doneren. "Dat is discriminatie", vindt hij. "Bovendien wordt er geen rekening gehouden met het type seks en of het veilig gebeurt."

Botte Jellema, eveneens homoseksueel, begrijpt niets van Smeets' argument. "Bij bloeddonatie zijn de risico's nou eenmaal te groot. Bij orgaandonatie is het veel minder een probleem." Bij levensbedreigende situaties worden ook organen van homo's gebruikt. De vergelijking vindt hij daarom onterecht.

Van stigmatisering is volgens Jellema geen sprake. "Die uitsluiting is puur gebaseerd op statistieken en daaruit blijkt dat de kans op bijvoorbeeld een hiv-infectie bij homoseksuele mannen veel groter is." Dat bevestigt Sanquin, de organisatie die regels voor bloeddonatie opstelt.

"Het is daarom geen discriminatie", concludeert de journalist. "We kunnen onze pijlen beter richten op bijvoorbeeld de bestrijding van hiv dan op orgaandonatie."