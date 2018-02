Beeld van bijter Suarez weg uit voetbalwinkel stadion PSV

Heel even heeft een foto van voetballer Luis Suárez de voorkant van het Philips Stadion gesierd. Zijn beeld hing meer dan levensgroot in de etalage van de voetbalwinkel in het stadion van PSV.

Maar dit viel niet goed viel bij supporters van de Eindhovense eredivisieclub. Op Twitter reageerden ze furieus. "Wie verzint dit soort dingen?", "Walgelijk" en "Wat moet die rotkop in onze winkel?" zijn enkele van de reacties.

De PSV-fans zijn zo boos omdat de Uruguayaanse spits in zijn tijd bij Ajax in 2010 PSV'er Otman Bakkal in de nek had gebeten. Daarvoor werd Suárez zeven wedstrijden geschorst.