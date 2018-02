Tweede Kamer erkent Armeense genocide

Ottomaanse Rijk

De kwestie ligt internationaal erg gevoelig. En ook in Nederland is al jaren discussie over hoe de gebeurtenissen in 1915 in het Ottomaanse Rijk precies moeten worden genoemd. Destijds werden honderdduizenden Armeniërs vermoord. De Turkse regering vindt dat er geen sprake is van genocide en reageert steeds woedend als landen overgaan tot erkenning.

De Kamer heeft in 2004 ook al eens van 'Armeense genocide' gesproken, maar dat gebeurde toen meer indirect. In het regeerakkoord staat dat bij de erkenning van genocides uitspraken van internationale hoven, conclusies uit wetenschappelijk onderzoek en vaststellingen door de Verenigde Naties leidend moeten zijn.

Het Nederlandse kabinet wil steeds niet verder gaan dan het over de 'kwestie van de Armeense genocide' te hebben en bij de 100-jarige herdenking in 2015 was Nederland alleen vertegenwoordigd door een ambassadeur.

Elk lustrum

Dit jaar zal dus voor het eerst een regeringsdelegatie naar Yerevan gaan. Daarna moet er elk lustrumjaar opnieuw een lid van het kabinet aanwezig zijn.

Voordewind noemt erkenning een signaal voor de nabestaanden en voor eventuele daders in de toekomst. En aanwezigheid van het kabinet bij de herdenking is volgens hem een grote stap vooruit en een helder teken dat de Nederlandse regering hier een duidelijk standpunt over inneemt."

Volgens hem moet je je bij dit soort afwegingen niet laten leiden door wat andere landen ervan zouden kunnen vinden: "Wij zijn de hoofdstad van het internationaal recht, en we moeten ons duidelijk uitspreken over dingen die echt fout gaan in de wereld."

Verhouding met Turkije

De relatie tussen Nederland en Turkije is ernstig bekoeld sinds de gebeurtenissen van maart vorig jaar. Nederland verbood Turkse ministers toen hier campagne te voeren voor een Turks referendum en Turkije ontzegde de Nederlandse ambassadeur de toegang tot het land.

Vorige week maakte de inmiddels opgestapte minister Zijlstra bekend dat Nederland zijn ambassadeur in Turkije officieel terugtrekt, omdat er nog geen oplossing is voor het conflict tussen de twee landen.