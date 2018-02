Man van opgestapte PvdA-senator Barth stopt als burgemeester van Langedijk

De man van ex-PvdA-Eerste Kamerlid Marleen Barth stapt op als waarnemend burgemeester van Langedijk. D66'er Jan Hoekema vertrekt vanwege de ophef over de woning in Wassenaar waar hij met Barth woont.

Barth en Hoekema bedongen dat ze na Hoekema's afscheid als burgemeester van Wassenaar tegen een lagere huur in de ambtswoning mochten blijven wonen. De burgemeester wil niet dat Langedijk langer wordt belast met de negatieve media-aandacht. "Ik vertrek met pijn in mijn hart, want deze mooie gemeente heeft mijn hart gestolen", staat in een persbericht van de gemeente.

Vorige week stapte Barth op als fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer. Zij was ook nog in opspraak geraakt doordat ze afwezig was bij het belangrijke debat over orgaandonatie, omdat ze op vakantie was op de Malediven.