'Zwangeren niet goed voorgelicht over kinkhoest-vaccinatie'

Zwangere vrouwen worden onvoldoende geïnformeerd over de mogelijkheid zich op eigen kosten te laten inenten tegen kinkhoest. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een rondgang onder tientallen vrouwen die zwanger zijn of waren.

Nu worden jaarlijks gemiddeld 120 baby's in het ziekenhuis opgenomen omdat ze kinkhoest hebben. Dat is te voorkomen door hun moeder in te enten tijdens de zwangerschap, zegt een kinderarts tegen RTL. "Zwangere vrouwen weten gewoon niet dat het vaccin er is en krijgen er bijna geen voorlichting over van hun verloskundige of gynaecoloog. Zelfs huisartsen weten er weinig van."

Wanneer zwangere vrouwen gevaccineerd zijn, is hun baby ook beschermd. De baby's die kinkhoest krijgen zijn meestal jonger dan een maand of drie. Daarna zijn ze, als het goed is, beschermd door het Rijksvaccinatieprogramma.

Advies ligt er al

De Gezondheidsraad adviseerde ruim twee jaar geleden om zwangere vrouwen te vaccineren tegen kinkhoest, maar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft er nog geen besluit over genomen.

Het ministerie heeft aan RTL laten weten dat er binnenkort een besluit wordt genomen over het inenten van zwangere vrouwen.

In landen als België en het Verenigd Koninkrijk worden zwangere vrouwen wel ingeënt. Er zou geen hoger risico zijn op de bijwerkingen van de vaccinatie of complicaties bij de zwangerschap.