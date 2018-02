Carnaval maakt meer kwijt dan je lief is

Met temperaturen die zakten tot onder nul was het steenkoud met carnaval. Toch zijn meer dan veertig feestvierders in Kwadendamme (Zeeland) afgelopen weekend vergeten hun jas weer aan te trekken toen ze naar huis gingen. Het plaatselijke café roept op om de jassen alsnog af te halen.

Tapperij 's Lands Welvaren in Kwadendamme pakt altijd uit met carnaval. In de grote feesttent voor het café werden vrijdag 2000 mensen ontvangen. Zaterdag bezochten 2500 mensen het Groot Carnavalsbal.

Wachten

Na afloop werden er bij het opruimen nogal wat identiteitskaarten, pinpassen, telefoons en sleutels aangetroffen. Maar die zijn voor het overgrote deel allang opgehaald. Opmerkelijk genoeg geldt dat niet voor de 41 jassen die de organisatie aantrof. Daarvan is er slechts eentje terug bij de eigenaar. De 40 andere jassen hangen nog steeds te wachten.

Uitbater Nico Peeters gaat er volgens Omroep Zeeland van uit dat iedereen uiteindelijk zijn of haar jas op komt halen. Morgen en in het weekend is de tapperij vanaf 16.00 uur open.