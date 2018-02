Jaar jeugddetentie geëist tegen jongen (14) voor moord op ouders

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 14-jarige jongen twaalf maanden jeugddetentie. De jongen bracht op 26 september 2017 zijn beide ouders met een mes om het leven. Ook wil het OM volgens Omrop Fryslân dat de rechtbank hem jeugd-tbs oplegt.

Omdat de zaak achter gesloten deuren is behandeld, bestaat geen duidelijkheid over het motief van de jongen.

Het drama vond vorig jaar plaats in de boerderij van het gezin, in Katlijk bij Heerenveen. Een buurman vond de slachtoffers: een 63-jarige man en een 62-jarige vrouw. Dezelfde dag werd hun zoon op een andere plek aangehouden, drie dagen later bekende hij de dubbele moord.

Ophef

Het gezin in Katlijk stond niet bekend als probleemgezin en was niet in beeld bij hulpverleningsinstanties. De zaak leidde tot veel ophef in het dorp, waar 600 mensen wonen.