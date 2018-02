Maandag publiek afscheid van Lubbers

Maandag kan het publiek afscheid nemen van Ruud Lubbers, de oud-premier die gisteren overleed. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft bekendgemaakt dat dat tussen 13.00 en 19.00 uur mogelijk is in de Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam.

Een dag later is in dezelfde kerk de uitvaartdienst van Lubbers. Die bijeenkomst, die om 12.00 uur begint, is besloten; er zullen waarschijnlijk tussen de 300 en 400 mensen worden uitgenodigd.

Sinds vandaag ligt in het stadhuis van Rotterdam een condoleanceregister voor de oud-staatsman. Tijdens openingsuren kunnen mensen dat tekenen. Het register ligt er tot dinsdag 12.00 uur.

Lubbers werd in 1939 geboren in Rotterdam en woonde er zijn hele leven. In een reactie op zijn dood liet de gemeente weten dat hij een groot hart had voor de haven, de stad en zijn eigen buurt, Kralingen.