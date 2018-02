Plus haalt paaseitjes terug

Supermarktketen Plus roept zakken met paaseitjes terug, omdat er mogelijk een verdwaald eitje met advocaatvulling in kan zitten. In die advocaateitjes zit ei verwerkt en dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een ei-allergie.

Het gaat om zakken met paaseitjes van 500 gram met drie soorten eitjes erin: melk, puur en wit. De supermarktketen raadt mensen met een ei-allergie aan om het product terug te brengen. Ze krijgen dan hun geld terug.

Op de site van de supermarkt staan de streepjescodes van de betreffende zakken.