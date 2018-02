Opnieuw onderzoek naar medewerker kinderopvang Oosterbeek

Een medewerker van een kinderopvang in het Gelderse Oosterbeek wordt verdacht van het plegen van grensoverschrijdend gedrag. Het is niet bekend wat de medewerker precies gedaan zou hebben.

Het is de tweede keer dat er een onderzoek tegen deze persoon loopt. Uit het eerste onderzoek van eind vorig jaar, kwam naar voren dat er geen geen strafbare feiten waren gepleegd, zegt een woordvoerder van de politie. Nu heeft opnieuw iemand een melding gedaan en de politie onderzoekt die.

Het is niet bekend op welke locatie van kinderopvang Koningskinderen in Oosterbeek de medewerker werkte. Ook kan de politie niet zeggen of het om een man of een vrouw gaat. Hij of zij is inmiddels op non-actief gesteld, meldt de regionale krant de Gelderlander.