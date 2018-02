'Drugsdealers' lopen tegen de lamp na gooien propje uit auto

De politie heeft dinsdagavond in Amsterdam drie mannen aangehouden op verdenking van drugshandel. Nadat een van hen een propje uit hun auto had gegooid, besloten de agenten om het voertuig te controleren. In de auto vonden ze in eerste instantie een plak hasj van ruim 100 gram.

Na verder zoeken werd er ook 1,7 kilo cocaïne, 4200 euro papiergeld en een aantal dure merktassen ter waarde van 5000 euro gevonden. Twee van de inzittenden droegen dure horloges ter waarde van 10.000 euro per stuk. De politie heeft de spullen in beslag genomen.

De verdachten zitten nog vast.