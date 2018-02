Aangifte FNV tegen gemeente Midden-Groningen wegens 'diefstal van loon'

Vakbond FNV gaat bij de politie aangifte doen van "diefstal van loon en echte banen" tegen de gemeente Midden-Groningen. Een groep mensen in de bijstand die als re-integratietraject pakketten moet sorteren bij PostNL is volgens de bond slachtoffer.

Volgens de FNV blijkt uit een rapport van de Inspectie SZW dat daarbij een schijnconstructie wordt gebruikt. "Het re-integratiebedrijf van de gemeente noemt zichzelf onderaannemer, en zorgt er zo voor dat PostNL mensen geen cao-loon hoeft te betalen", zegt FNV-bestuurder Liza van Nuysenburg. "Het werk is er, maar de werker krijgt eerst geen en later een te laag loon. Verdringing van een baan met cao-loon mogelijk gemaakt door de gemeente."

Wethouder weerspreekt lager loon

De eerste drie maanden werken mensen met behoud van hun uitkering, daarna worden ze uitbetaald volgens de uitzend-cao. Verantwoordelijk SP-wethouder Peter Verschuren weerspreekt dat mensen daardoor te weinig betaald kregen. "De Inspectie zegt inderdaad dat we volgens de PostNL-cao hadden moeten betalen en niet de uitzend-cao. Maar dan hadden de meeste mensen juist zo'n 35 euro bruto per maand minder gekregen. Het uurloon bij PostNL is dan wel iets hoger, maar daar krijg je pas vanaf 21.00 uur een avondtoeslag, van 20 procent. In de uitzend-cao is dat al vanaf 19.00 uur en 25 procent."

De wethouder Arbeidsmarkt is teleurgesteld over de houding van de vakbond. Zijn partij, de SP, en vakbond FNV trekken over andere onderwerpen regelmatig samen op. "Ik had de vakbond hoog zitten, maar dat is wel veranderd. Op basis van juridisch advies hebben we dit via de uitzend-cao gedaan. En het is een succesvol project. Ruim de helft van de deelnemers vindt tijdens het traject van een jaar een baan."