Ramaphosa nieuwe president Zuid-Afrika

Zoals verwacht is vice-president Cyril Ramaphosa door het Zuid-Afrikaanse parlement gekozen tot nieuwe president van het land. Hij is de opvolger van Jacob Zuma, die gisteren per direct opstapte.

Ramaphosa was de enige kandidaat. De oppositiepartijen hadden niemand naar voren geschoven. Zij wilden dat het parlement zou worden ontbonden en nieuwe verkiezingen houden.

Ramaphosa is een rijke zakenman die eind december door regeringspartij ANC tot leider werd gekozen. Hij was daarmee al voorbestemd om Zuma op te volgen na de presidentsverkiezingen in 2019, aangezien het ANC verreweg de grootste partij van Zuid-Afrika is.

Zuma vertrok gisteren na grote druk van de oppositie en vooral van zijn eigen partijtop. De leiding had hem maandag een ultimatum gegeven van 48 uur om af te treden. Hij lag al geruime tijd onder vuur vanwege corruptie. Er lopen meer dan 700 aanklachten tegen hem.