Geen boete voor rokende Theo Hiddema op tv

AVROTROS krijgt van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geen boete nadat Tweede Kamerlid Theo Hiddema een sigaret had opgestoken in het tv-programma Dit Was Het Nieuws.

Het is sinds 2004 verboden om te roken op de werkplek en dat geldt ook voor tv-studio's. De NVWA heeft de uitzending bekeken en geconcludeerd dat actie ondernemen niet nodig is.

De rokende Hiddema (Forum voor Democratie) was maar kort in beeld, zegt een woordvoerder. Bovendien heeft AVROTROS zich in het verleden ingespannen om het roken terug te dringen, onder meer door mee te doen met de actie Stoptober.

In 2013 kreeg de VPRO een boete van 600 euro omdat Hans Teeuwen rookte in Zomergasten. De NVWA-woordvoerder zegt dat het ene geval anders is dan het andere. Ze wijst erop dat elk incident op zich wordt bekeken en dat Teeuwen op verschillende momenten gedurende de drie uur durende uitzending een sigaret opstak.